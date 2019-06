BEAULÉ, abbé Jacques



Le 8 juin 2019, à l'âge de 91 ans et 8 mois, est décédé l'abbé Jacques Beaulé, fils de feu M. Oscar Beaulé et de feu Madame Eva Guérard.La famille recevra les condoléances le matin des funérailles à compter de 9h en cette même église où l'abbé Beaulé sera exposé en chapelle ardente. Ordonné prêtre le 20 juin 1954, la vie pastorale de l'abbé Jacques Beaulé se déroulera principalement en milieu paroissial. Il inaugure son ministère presbytéral à titre de vicaire à la paroisse l'Enfant-Jésus, Vallée-Jonction. En 1958, il devient vicaire à la paroisse de La Présentation de Notre-Dame de l'Ancienne-Lorette. Il est nommé, en 1962, vicaire à Saint-Zéphirin de Stadacona et à Saint-Paul Apôtre, Québec en 1964. L'année suivante, son ministère l'occupe à la paroisse de La Nativité de Notre-Dame, Beauport. Nouvelle nomination comme vicaire, en 1969 à Notre-Dame de Jacques -Cartier pour ensuite le devenir à Saint-Pascal-de-Maizerets en 1978. Les paroisses de Saint-Casimir et Saint-Thuribe l'accueillent en 1985 jusqu'à sa retraite en 1992. Il est allé rejoindre dans la maison du Père ses frères Paul-Eugène (Claire Chabot) et Magella (Aline Ouellet). Il laisse dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins et cousines et ses confrères prêtres. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fabrique de votre paroisse.