ROBITAILLE, Nicole Lavoie



À l'hôpital Général de Québec, le 26 mai 2019, à l'âge de 86 ans et 9 mois, est décédée madame Nicole Lavoie Robitaille, épouse de feu monsieur Maurice Robitaille, fille de feu madame Bernadette Pelletier et de feu monsieur Léo Lavoie. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Benoît (Jacqueline Breault), Sylvie (Réjean Matte), Danièle (Mario Lambert) et feu Josée, décédée en bas âge; ses petits-enfants: Michel, David (Alexandra Robert), Joëlle (Carles Salvany), Gabrielle (Clark Tella) et Audrey (Maxime); ses arrière-petits-enfants: Jonathan et Julianne; ses frères, sa soeur et ses belles-soeurs; ainsi que plusieurs autres parents et sa grande amie madame Micheline Blais. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13h à 14h45.La famille remercie très sincèrement l'équipe du 250 de l'Hôpital Général qui lui ont offert soins et humanité. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Gilles Kègle, 380 rue du Pont, Québec, Qc Téléphone : 418 524-2626 Site web : www.gilleskegle.org. Des formulaires seront disponibles sur place.