COUTURE, Diane

À son domicile, le 5 juin 2019, à l'âge de 61 ans et 9 mois, est décédée subitement madame Diane Couture, conjointe de monsieur Paul Martel, fille de feu monsieur Adelard Couture et de feu madame Gaétane Lauzon. Elle demeurait à Donnacona. La famille recevra les condoléances auà partir de 9 h 30, suiviMadame Couture laisse dans le deuil outre son conjoint, sa fille: Isabelle Couture Desroches (Dany Marcotte); ses petits-enfants: Willyam, Magaly et Ève; le fils de son conjoint Vincent Thibault Martel (Danyka Coulombe) et leur fille Beverly; ses frères: Pierre et Richard; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Martel: Francine (Gaétan Gingras), Mario (Cécile Paquet), François (Anne Côté), Sylvain (Sylvie Labbé), feu Gabriel (Alberte Gingras), feu Jean-Marc (Denise Brouillette, Jean-Pierre Pagé); ainsi que ses oncles, tantes, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (Fondation IUCPQ), 2700, Chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, G1V 0B8, www.fondation-iucpq.org