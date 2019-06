VANDRY McCAFFREY, Alice



À Québec, le 18 mai 2019, à l'âge de 91 ans, est décédée madame Alice McCaffrey, épouse de feu Denis Vandry.Elle laisse dans le deuil ses chers enfants Lucie, Mona (Mimi), Sylvie, Michèle et Jacques; ses gendres Claude Poitras, Christian Audet et Michel Groleau; ses petits-enfants: Annie (Jean-Clet), Michèle (Marc), Jean-Marc, Jean-François (Catherine), Alexis, Samuel (Saeta), Olivier, Ariane et Alyssia; ses arrière-petits-enfants: Anne-Sophie, Louis-Félix, Mélina, Lauralie, Angélie et Charles-Édouard. Elle laisse également dans le deuil sa sœur jumelle Doris McCaffrey (feu Gérard Jobin), plusieurs parents, ainsi que de très bons amis connus au fil des ans.où la famille sera présente dès 10 h, pour recevoir les condoléances (accès à une zone de stationnement réservée pour l'église, par le stationnement intérieur de la Résidence Le Saint-Patrick, ave de Salaberry). Nous sommes convaincus que ceux qui ne seront pas présents à la cérémonie auront une petite pensée pour Alice et cela nous fait chaud au coeur. Sincères remerciements au personnel de La maison Legault pour les bons soins prodigués ainsi qu'au personnel de l'hôpital du Saint-Sacrement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Maurice Tanguay, 280- 4815, boul. de l'Ormière, Québec, QC, G1P 1K6, tél. : 418-627-5527. https://fondationmauricetanguay.com/wp-content/uploads/2018/02/In_Memoriam.pdf.