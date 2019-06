DUFRESNE, Régis



À l'Hôpital de Ste-Anne-de-Beaupré, le 1er juin 2019, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Régis Dufresne, conjoint de madame Colette Girard. Il demeurait à Cap-Rouge.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13h à 14h30.Il laisse dans le deuil outre sa conjointe; sa belle-fille Christine (Robert Mailhot); sa petite-fille : Laurie ; son frère Olivier (Huguette) et sa soeur Vivianne. Il laisse dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis (es). La famille tient à remercier le Dr Patricia Michaud et tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital de Ste-Anne-de-Beaupré, ainsi que le personnel des Jardins de la côte pour les bons soins prodigués.