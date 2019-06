BONNEAU, Lucien



Au Centre d'hébergement de Cap-St-Ignace, le 8 avril 2019, à l'âge de 90 ans, est décédé monsieur Lucien Bonneau, époux de feu madame Madeleine Létourneau. Il était le fils de feu monsieur Jean-Joseph Bonneau et de feu dame Lucie Boies. Il demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances à laà compter de 10h.Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière St-Michel-de-Sillery à Québec. Il laisse dans le deuil, ses enfants: Roger (France Gill), Marc (Manon Roussin), Jean (Dany Gagné), feu Francine (Gérald Baron), Daniel; ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, son frère André, sa belle-sœur Monique Létourneau (feu Roméo Arbour),son beau-frère: feu Burt Létourneau (Gaston Royer), ainsi que ses neveux et nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille désire remercier tout le personnel du CHSLD de Cap-St-Ignace pour leur dévouement et les bons soins prodigués. La direction a été confiée à la