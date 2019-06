MARTINEAU, Régina Ouellet



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 30 mai 2019, est décédée madame Régina Ouellet Martineau, à l'âge de 103 ans, épouse de feu monsieur Gérard Martineau. Elle était la fille de feu madame Zelpha Labbé et de feu monsieur Charles Ouellet. Mme Ouellet Martineau était domiciliée à Québec.Elle laisse dans le deuil son fils Nelson (Lyne Charest); ses petites-filles : Valérie (Stéphane Barbeau) et Sarah-Jane, ainsi que leur mère Monique Labrecque; sa nièce Françoise Ouellet pour qui elle avait une affection toute particulière; sa belle-sœur Mariette Verret (feu Roland Martineau), ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s.où la famille recevra les condoléances à compter de 10 h. L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Edmond de Stoneham. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme Les Petits Frères de Québec, Téléphone : 1-866-627-8653 ou le 418-683-5533Site web : www.petitsfreres.ca.Des formulaires seront disponibles sur place.