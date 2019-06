PELLETIER, Jacques



À Québec, le 10 juin 2019, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Jacques Pelletier, fils de feu Gérard Pelletier et de feu Marguerite Deslongchamps, époux de dame Carmen Vallières. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule mardi 18 juin 2019 de 13 h à 15 h. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Carmen; ses neveux: Jimmy Vallières (Francisca) et Steeve Vallières (Sandra); son beau-frère Donald Vallières (Pierrette); la famille Pelletier et Vallières ainsi que ses parents et ami(e)s.