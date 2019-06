LEMELIN, Louis-Xavier



Au CHUL du Québec, le 6 juin 2019, à l'âge de 11 ans, est décédé Louis-Xavier Lemelin. Il était le fils de M. Alex Lemelin et de Mme Lanie Deslauriers. Il demeurait à Sainte-Croix de Lotbnière. Il laisse dans le deuil, outre ses parents Alex et Lanie, ses sœurs Abigaël et Laurianne; ses grands-parents : Pauline Schram (feu Claude Lemelin), Jean-Pierre Deslauriers (Thérèse Plouffe). Il laisse également dans le deuil plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier l'équipe de cardiologie et des soins intensifs du CHUL pour leur dévouement et la Fondation En-Cœur pour leur soutien. La famille vous accueillera à la maison funérairede 10h à 11h30.et de là au cimetière paroissial.