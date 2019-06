GAGNON, Sylvain



À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 18 avril 2019, à l'âge de 56 ans est décédé monsieur Sylvain Gagnon, conjoint de madame Ginelle Chouinard. Fils de feu dame Jeannine Miville et de feu monsieur Aldéi Gagnon, il demeurait à Saint-Pamphile, comté de L'Islet. Il laisse dans le deuil outre sa conjointe, ses enfants: Jessica (Jérôme Bélanger), Steven et sa petite-fille Amy-Jay. Il était le frère et le beau-frère de: feu Normand (Norma Leclerc), feu Gervais (Sylvie Morneau), feu Alain, Daniel, Yvan, Lise et Robin. De la famille Chouinard: Estelle (Harold Caron), feu Guy. Sont également affectés par son départ ses neveux et ses nièces, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairesamedi jour des funérailles à compter de 11h30.Les cendres seront déposées au cimetière paroissial " du Parc " de Saint-Pamphile.