DESROCHES, Marcel



À l'Hôpital Jeffery-Hale, le 7 juin 2019, est décédé à l'âge de 90 ans 11 mois, monsieur Marcel Desroches, époux de madame Claire Côté. Il était le fils de feu monsieur Léonidas Desroches et de feu dame Rose-Anna Rochette. Il demeurait à St-Augustin-de-Desmaures. La famille recevra les condoléances en :de10h30 à 12h.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Marco (Nicole Coulombe), Michel (Martine Denis), Louise (Mario Paré), Sophie et Josée (Jacques Morissette); ses petits-enfants: Priscilla Desroches, Kim Blouin (Martin-Olivier Blackburn), Isabelle et Julie Desroches, Samuel Morissette (Roxanne Jobin) et Audrey Morissette (Darren-Thomas Pittikwi-Lacasse); ses arrière-petits-enfants: Aby-Gaël Desroches-Paradis et Elliot Paradis; ses sœurs: Georgette (feu Clovis Pépin) et Madeleine (feu Jean-Guy Perreault); ses beaux-frères et belles-sœurs des familles Desroches et Côté: Jeannette Marois (feu Gaston) Gemma Laberge (feu Jean-Guy), Laurette Côté (feu Simon-Pierre Jobin), Gisèle Côté (Laurent Fillion) et Jacqueline Jobin (feu Jean-Claude Côté), ainsi que de nombreux neveux et nièces et amis. Il est allé rejoindre ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs des familles Desroches et Côté qui l'ont précédé. La famille tient à remercier le CLSC de Ste-Foy, spécialement, monsieur Martin Vézina et son équipe. De plus, un grand merci à l'unité de soins palliatifs de l'Hôpital Jeffery-Hale pour les bons soins prodigués.