LAUZON, Suzanne



À l'IUCPQ (Hôpital Laval), le 1er juin 2019, à l'âge de 75 ans et 6 mois, est décédée madame Suzanne Lauzon, fille de feu madame Rose-Anna Brazeau et de feu monsieur Émile Lauzon. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 12h à 14h.Elle laisse dans le deuil ses trois enfants: Dominique Joseph, Richard Joseph (Isabelle Poitras) et Isabelle Joseph; ses petits-enfants: Jérémie Akambu-Joseph (Rehna Khedri) et Dalhya Joseph; ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, Qc, tél : 418 656-4999, courriel : info@fondation-iucpq.org, site web : www.fondation-iucpq.org. Des formulaires seront disponibles sur place.