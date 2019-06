Contrat octroyé pour la démolition de l'aréna Jacques-Côté à Sillery

La Ville de Québec vient de mettre le dernier clou dans le cercueil de l'aréna Jacques-Côté de Sillery, avec l'octroi du contrat de démolition du bâtiment.

Le comité exécutif a en effet adopté cette semaine la résolution qui mandate l'entreprise Couvres planchers et excavations Jimmy Patry pour procéder à la démolition du bâtiment qui date de 1972. Le contrat a été accordé au montant de 208 000 $ incluant les taxes.

La firme aura le mandat de démolir les bâtiments, les solages, les fondations et la dalle de réfrigération.

Les travaux «comprennent également le colmatage des égouts et des drains ainsi que l'enlèvement des trottoirs, des bordures de stationnement et des bases des enseignes et la pose de tourbe», précise le sommaire décisionnel publié jeudi.L'aréna a été fermé précipitamment l'hiver dernier, lorsqu'une ferme de toit s'était rompue en plein match de hockey, causant l'évacuation du bâtiment.Le bris de la poutre était survenu pendant une opération de déneigement de la toiture sur laquelle s'accumulait une épaisse couche de neige.

À la suite de l'analyse de la structure du bâtiment, la Ville de Québec avait décidé de fermer définitivement l'aréna, qui ne faisait déjà plus partie des plans de la Ville. Celle-ci prévoyait mettre la clé dans la porte à l’automne 2020, après l’inauguration du futur Centre de glaces de Sainte-Foy.