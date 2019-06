ROY, Maurice



Au CHSLD de Saint-Anselme, le 8 juin 2019, à l'âge de 92 ans, est décédé Maurice Roy, époux de Ghislaine Audet, fils de feu Eusèbe Roy et de feu Anna-Marie Tremblay. Il demeurait à Saint- Anselme. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Odette (Benoit Roberge), Mario, Diane et Denis; sa petite-fille Ariane Roberge; ses frères et soeurs: Lucien (Simone Patoine), feu Michel (Suzanne Deblois), Mariette (feu Arthur Fortier), Gérard (Thérèse Boutin), Rollande (feu Henri Fortier), François (Rita Bilodeau), Rose-Alice (feu Roger Fortier), feu Bernard (Colette Marceau), Albert (Monique Bilodeau), Denise (Ronald Boutin), Lucille (Maurice Pomerleau), Gilles (Réjeanne Gagnon) et Madeleine (Marcel Lavoie); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Audet, plusieurs neveux, nièces, cousins et cousines. La famille tient à remercier les membres du personnel de la gériatrie de l'Hôtel-Dieu de Lévis ainsi que des CHSLD de Sainte-Claire et de Saint- Anselme pour les bons soins prodigués à Maurice. La famille vous accueillera à la résidencele vendredi 14 juin de 19h à 21h30 et le samedi 15 juin à compter de 12h., suivi de l'inhumation au cimetière paroissial.