BYRNE, Denise Delisle



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 6 juin 2019, à l'âge de 84 ans, est décédée dame Denise Delisle, épouse de monsieur Léonard Byrne. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera à l'église une heure avant la cérémonie. Elle laisse dans le deuil, outre son époux Léonard Byrne; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: feu Yvette (feu Jean Ricard), feu Yvon (Thérèse Alarie), feu Valérie (feu René Bilodeau), feu Claude (Marguerite Tremblay), feu Béatrice, feu Donald, feu André (Yolande Charron), Réjeanne (feu Guy Lemay) et Monique (feu Jacques Hébert) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à un organisme de votre choix. La direction des funérailles a été confiée à Lépine Cloutier.