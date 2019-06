David Perron, le héros de Sherbrooke

Le Québécois David Perron a soulevé la coupe Stanley, mercredi soir, lorsque les Blues de St. Louis ont été couronnés sur la glace du TD Garden.

Perron pouvait notamment compter sur la présence de sa famille à Boston, mais également de la ville de Sherbrooke, dont il est originaire.

AFP

Les gens amassés dans le resto-bar Le Stanley ont d’ailleurs bondi de leur siège lorsque Perron a préparé le quatrième but de siens.

«On était heureux pour David, a souligné à la chaîne TVA Sports son père, François Perron, qui était présent à St. Louis. C’est un accomplissement pour lui et pour nous aussi. C’est 27 années de hockey, il a commencé à jouer à 4 ans. [...] Il a eu des hauts et des bas et on a toujours été là pour l’appuyer.»

La date à laquelle Perron apporter le précieux trophée à Sherbrooke est toujours inconnue. Toutefois, le Québécois organisera un tournoi de golf pour sa fondation au mois d’août.