DROUIN, Jean-Louis



À Saints-Anges de Beauce, le 5 juin 2019, à l'âge de 84 ans et 2 mois, est décédé M. Jean-Louis Drouin, époux de dame Olivette Audet. Il demeurait à Saints-Anges.et de là au cimetière paroissial. La famille recevra les condoléances auvendredi le 14 juin de 19 h à 21 h 30, samedi, jour des funérailles, à compter de 9 h. La direction des funérailles a été confiée à laOutre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Christiane (Bruno Perreault), Dolorès (Benoît Perreault), feu Michel (Lucie Marceau) et Hugues (Maryse Boulet); ses petits-enfants: Vanessa et Andréanne Perreault, Roxanne, Guillaume et Fabienne Perreault, Antoine, Marie-Michèle, Laurence et Jean-Christophe Drouin, Vincent et Francis Drouin; son arrière-petit-fils Nolan Fournier; ses frères: André (Yolande Boily) et Jacques (Charlotte Brochu). Il était le beau-frère de Gérard (Louisette Giguère), Gilberte (feu Léonard Lamarre), Fernand (Huguette Audet), feu Rachelle (feu Arthur Moore), Jeanne, Françoise (Paul Perreault), Hélène (Roger Patoine), Marcelle (feu Charles Langlois), feu André (Aline Forgues) et Pierre. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fabrique Sainte-Famille de Beauce (Saints-Anges).