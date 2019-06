BEAUPRÉ, Dominic



À Québec, le 7 juin 2019, à l'âge de 43 ans, est décédé monsieur Dominic Beaupré, fils de monsieur Germain Beaupré et de dame Noëlla Grandbois. Il demeurait à Québec et était natif Saint-Ubalde. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance à laà compter de 9h30, suivi d'L'inhumation se fera ultérieurement. Outre ses parents Germain et Noëlla, Dominic laisse dans le deuil ses frères: Eric (Véronique Paradis) et Carl (Marie-Eve Tétreault) ainsi que son neveu Thomas. Il laisse également dans le deuil Maude Grandbois (Pierre Marcel), ses enfants Maxime et Michaël ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines, parents et ami(e)s.