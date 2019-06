LACROIX, Simone Frenette



Au CHSLD Saint-Isidore, le 1er juin 2019, à l'âge de 88 ans et 10 mois, est décédée dame Simone Frenette, épouse de feu Lucien Lacroix. Elle demeurait à Sainte-Marie., et de là au cimetière paroissial. La famille recevra les condoléances au funérarium de lale vendredi, 14 juin, de 19h à 21h30 et samedi, jour des funérailles à compter de 9h. La direction des funérailles a été confiée à laElle laisse dans le deuil ses enfants : Réjean (Francine Cliche) et Daniel (Johanne Abran); ses petits-enfants: Isabelle Lacroix (Jérôme Béchard), Steeve Lacroix et Gabriel Lacroix, ainsi que ses arrière-petits-enfants: James et Romy. Elle était la soeur de feu Jeanne (feu Robert Crête), feu Irène (feu Wilfrid Vachon), feu Gisèle (feu Aimé Grenier), feu Marcelle (feu Philippe Gosselin), feu Florienne (feu Adrien Cliche), feu Thérèse (feu Jean-Baptiste Baillargeon), feu Lucien (feu Rachel Boulet), feu Argentine (Antonio Busque, Ghyslaine Lessard), Robert (Liliane Jacques), feu Alphé (feu Cécile Blondeau), feu Paul-Émile (feu Lily Gravel) et Jacqueline (Yvon Champagne). Elle était la belle-sœur de feu Bernadette (feu Lucien Asselin), feu Irène (feu Gérard Côté), feu Lydia (feu Léopold Goupil), Olivette (feu Henri Picard), feu Maurice (feu Rollande Bernier), feu Arthur (feu Rose-Aimée Beaudoin) et feu Roland (feu Thérèse Rousseau). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel et les médecins du CHSLD de Saint- Isidore pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, 440 Boulevard Vachon S, Sainte-Marie, QC G6E 1X9 https://www.alzheimerchap.qc.ca/ ou à la Fabrique Sainte-Mère de Jésus (Sainte-Marie)