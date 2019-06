Des policiers de Lévis blanchis après les blessures d’un détenu

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales a annoncé jeudi matin qu’aucune accusation n’allait être portée contre des policiers de Lévis qui étaient sous enquête après qu’un suspect ait subi un traumatisme crânien alors qu’il était détenu.

Après investigation du Bureau des enquêtes indépendantes et analyse de la preuve par le DPCP, aucune accusation ne sera portée à la suite des blessures subies par un suspect de 30 ans au matin du 12 avril 2018.

Alors qu’il était détenu après une perquisition effectuée par le Service de police de la Ville de Lévis (SPVL), l’homme avait été retrouvé en convulsion dans la salle où il était sous garde.

«Durant sa détention, un fort bruit isolé est entendu en provenance du local dans lequel l'homme est détenu. Deux policiers s'y rendent rapidement et constatent que l'homme est au sol, en convulsions», explique l’organisme.

Les agents pas en cause

Après l’enquête et l’analyse de la preuve, le DPCP en est venu à la conclusion que les agents n’ont rien à voir avec les blessures de l’homme. Ce dernier a d’ailleurs connu d’autres épisodes de convulsions après son transport à l’hôpital.

«Après analyse médicale, il s'avère que ces convulsions n'ont pas été causées par des gestes des policiers et ne résultent pas non plus d'une omission de surveiller adéquatement l'homme ou de lui accorder une attention particulière», peut-on lire dans le communiqué.



Aucune précision n’est toutefois offerte sur les causes médicales ayant mené l’homme à subir ces blessures.

Perquisition pour vol

L’intervention du 12 avril 2018 était menée par les agents dans une affaire de vol qualifié et de stupéfiants. C’est le groupe tactique d’intervention (GTI) qui avait mené l’assaut.

Le vol était survenu au bar le Bocage, situé dans le Salon de quilles Saint-Nicolas, en février. Deux individus avaient été arrêtés le soir même et deux autres le jour des perquisitions.