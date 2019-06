BARRETTE, Yvanhe



À l'Hôpital Jeffery Hale, le 22 mai 2019, à l'âge de 87 ans, est décédée dame Yvanhe Barrette, épouse de feu monsieur Jean-Baptiste Boulianne. Elle était la fille de feu dame Louisa Lepage et de feu monsieur Raoul Barrette. Elle demeurait à Québec.Les membres de la famille recevront les condoléancesà compter de 9 h.L'inhumation des cendres aura lieu à une date ultérieure aux Jardins Commémoratifs Saint-Germain de Rimouski. Elle laisse dans le deuil, son fils Pierre (Carole Turgeon); ses-petits enfants: Sarah (Kaven Beaumont) et Simon (Laurence Martineau); ses arrière-petits-enfants: Félix et Alexis; sa sœur Lise (Raymond Garneau) et son frère Marc (Raymonde Bellavance); autres parents des familles Barrette et Boulianne ainsi que plusieurs ami(es). Elle était également la sœur de feu Lucille (feu Gérard Goulet). La famille tient à remercier sincèrement le personnel de l'Hôpital Jeffery Hale pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 5151, Boulevard de l'Assomption, Montréal, QC H1T 4A9.