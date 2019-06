BILODEAU, Martin



À son domicile, le 1 juin 2019, à l'âge de 59 ans, est décédé de cause naturelle monsieur Martin Bilodeau, époux de feu Josette Marcoux, fils de feu madame Mariette Janvier et de feu monsieur Marcel Bilodeau. Il demeurait à Sainte-Brigitte-de-Laval.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 10h à 12h.Il laisse dans le deuil ses enfants: Martin (Mélissa Fortin) et Maxym (Anick Boucher); sa petite-fille Charlie; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Lise (Jean Melkonian), Joyce (Roger LaRouche), Judith (Johnny Bergeron), feu Greta, feu Tony, feu Monette, feu Estelle; ses neveux et nièces: Jeff, Brigitte, Carl, Michel, Daniel, Bryan, Claude, Anna, Sylvain, Frédérick, Steven et Dave; sa famille des États-Unis: Suzie, Alain et Mike, spécialement son protecteur Michel Masson (France); ses cousins et cousines, ainsi que M. Patrick Daigle, sans oublier ses amis proches.