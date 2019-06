GUAY, Jean-Claude



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 1er juin 2019, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Jean-Claude Guay, époux de feu madame Jacqueline Boucher. Il demeurait à Lévis. Il laisse dans le deuil ses fils : André et Martin (Nancy Audet); ses petites-filles : Johany Guay (Olivier Deschênes) et Laurence Guay (Nicolas Isabelle); ses arrière-petits-enfants : Lukas, Seth, Mavrick, Hayden et Alyss; sa soeur Denise Guay; ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches (https://www.alzheimerchap.qc.ca/).où la famille sera présente pour vous accueillir à compter de 9h. L'inhumation suivra à cimetière Mont-Marie de Lévis.