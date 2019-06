ALLARD, Jean-Paul



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 25 mai 2019, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Jean-Paul Allard, époux de madame Huguette Béland, fils de feu Georges Allard et de feu Honorine Douville. Il demeurait à Saint-Nicolas. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: feu Gaétan, Johanne (Mario Sylvain), Gaétane (feu Yves Canuel) et Stéphane (Tony Eng); ses petits-enfants: Roxane, Allyson et Antoine; son arrière-petit-fils Liam; ses frères et soeurs: feu Raoul, feu Irène (feu Raymond Arguin), Claire (feu Robert Côté), Robert (Claudia Fréchette), Roger (feu Jeanne d'Arc Demers, Colette Couture), feu Gilberte (feu Fernand Demers), feu Léo (feu Pauline Roy) et Monique (Roger Deblois); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Béland: Yvette (Jacques Cayer), Eva (feu Delphis Rousseau), Jean-Paul (feu Nicole Laganière) et Solange (Marcel Baron); ses cousins et cousines, ses neveux et nièces, ainsi que de nombreux amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Myélome Canada, https://www.myelomacanada.ca/s-impliquer/faire-un-don, et à la Fondation du Coeur et AVC, https://www.coeuretavc.ca/impliquez-vous/faites-un-don. La famille vous accueillera au salonle samedi 15 juin de 11h à 14h.L'inhumation aura lieu le même jour.