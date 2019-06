LEBRASSEUR, Candide



Au Centre d'hébergement Charlesbourg, le 4 juin 2019, à l'âge de 79 ans et 10 mois, est décédée madame Candide Lebrasseur, épouse de monsieur Beaudoin Lebrasseur, fille de feu madame Madeleine Horth et de feu monsieur Eloi Lebrasseur. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 10 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil outre son époux, ses enfants: Renaud (Jocelyne), feu Alain (feu Terry) et Guylaine (Raymond); ses petits-enfants: Jennifer (Chris), Alexandre son filleul (Sabrina) et Antoine; ses arrière-petits-enfants: Piper et Ava et un petit croissant de lune. La famille aimerait remercier le personnel du service de l'oncologie de l'hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Foyer de Charlesbourg, unité des soins palliatifs (voir fondation pour les Aînés et l'Innovation Sociale FAIS) Téléphone : 418-691-0766, site internet : www.fondationfais.org Des formulaires seront disponibles sur place.