NEILL, Louise dit Garneau



C'est avec beaucoup de chagrin que nous vous annonçons le décès de Mme Louise Neill (Garneau), fille de feu Françoise Bolduc et de feu Maurice Mercier. Elle nous a quittés le 23 mai 2019 à l'âge de 84 ans et 6 mois au Centre d'hébergement du Faubourg à Québec en toute dignité, bien entourée de l'amour de ses proches.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Charles Garneau (Dominique Gauthier), Richard Garneau (Sophie Vachon), Chantal Garneau (Thierry Auber); ses petits-enfants: Élodie, Antoine, Étienne et Simon; ses autres parents qu'elle aimait tant et ses amis fidèles et de longue date. Elle est allée rejoindre ses chers parents, son petit ange François et tous ceux qui l'accueillent tendrement dans son beau voyage.où la famille recevra les condoléances à compter de 10 h. L'inhumation des cendres aura lieu ultérieurement au Cimetière Belmont. Merci du fond du cœur à ses amies précieuses qui nous ont accompagnés dans cette grande aventure. Un merci tout spécial au personnel et bénévoles du Centre d'hébergement du Faubourg pour les soins et l'attention que vous lui avez portés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Qc Téléphone : 418 527-4294, courriel : info@societealzheimerdequebec.com, site web : www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.