BÉLAND, Colette



Au CHSLD Paul-Gilbert, le 8 mars 2019, à l'âge de 78 ans, est décédée madame Colette Béland, épouse de feu monsieur Joël Bonneau. Elle était la fille de feu Welly Béland et de feu Eva Grondin. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Éric (Sharon Incer), feu Chantal (Marco Guillemette), Patrick; ses petits-enfants: Marisol Bonneau, Arianne et Amélie Guillemette. Elle était la sœur de Jeannette, feu André, Irène, Madeleine, Fernande, Marcel, Monique; belle- sœur de feu Claude, feu Serge, Madeleine, André et Marie-France. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille vous accueillera à la maison funéraireà compter de midi.