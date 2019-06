ROBITAILLE, Simone Lirette



Au CHUL, le 29 mai 2019, à l'âge de 103 ans, est décédée dame Simone Lirette, épouse de feu monsieur Adrien Robitaille, fille de feu monsieur Joseph Lirette et de feu dame Amanda Savard. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule vendredi 14 juin 2019 de 19 h à 21 h et le samedi 15 juin 2019 de 12h30 à 14 h.et de là au Parc commémoratif La Souvenance. Elle laisse dans le deuil, ses enfants: André (Micheline Bertrand) et Berthe (Jacques Guay); ses petits- enfants: Nicolas, Annie (Mikaël Cadotte), Andréanne (Martin Beaulieu), Martin (Annie Mercier) et Mélanie (Jérôme Lambert); ses arrière-petits-enfants: Sophie, Adèle, Ève, Thomas, Sol, feu Marianne, feu Aurélie, Annabelle, Tristan, Ariane et Élizabeth; ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle était la sœur de: feu Amanda (feu Arthur Brousseau), feu Louise (feu Fernand Lafrance), feu Paul-Émile (feu Lucie Bélanger), feu Cécile, feu Paul-Eugène, Maurice (feu Jacqueline Boulet), feu Gabriel (Lise Roy) et feu Roger (feu Denise Guilbault). La famille tient à remercier la résidence Manoir de Jouvence et le personnel 1er cardio du CHUL pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Organisme Laura Lémerveil, 1173, boul. Charest, bureau 102, Québec QC G1N 2C9, téléphone:418 462-3325 https://www.lauralemerveil.ca/index.php