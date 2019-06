Gold Cup: des optimistes chez l’Impact

La Gold Cup, tournoi de soccer impliquant les nations de la CONCACAF, s’amorcera samedi et chez l’Impact, on est plutôt optimistes au sujet de la performance du Canada.

Quatre joueurs de l’Impact sont actuellement avec leur équipe nationale afin de participer à ce tournoi : Omar Browne est avec le Panama, Daniel Lovitz, avec les États-Unis alors que Samuel Piette et Zachary Brault-Guillard défendront les couleurs du Canada.

Mathieu Choinière, qui a lui aussi porté les couleurs du Canada dans le passé, entend ne rien manquer du tournoi.

«Je vais les suivre beaucoup et j'espère le meilleur, et aussi pour Lovitz et Omar, a-t-il admis. J'espère qu'ils vont s'amuser là-bas.»

Le Québécois croit d’ailleurs que le Canada a ce qu’il faut pour faire un bon bout de chemin.

«Il faut y croire maintenant, on est le Canada, on sait jouer, on a de bons joueurs», a-t-il lancé en souriant.

Son coéquipier Shamit Shome, lui aussi porte-couleurs occasionnel du Canada, pense la même chose.

«Je pense qu'on va être capable de surprendre les autres équipes avec notre vitesse et notre énergie», a-t-il observé.

«Oui je pense qu'on peut aller loin, a également affirmé le milieu de terrain. J'espère qu'on va se rendre à la finale et peut-être la gagner.»

Le défenseur français Zakaria Diallo, lui, a de bons souhaits pour ses coéquipiers participant au tournoi. Enfin, presque.

«Je supporte tous mes coéquipiers. Il y a Sam et Zach qui sont avec le Canada, j'espère qu'ils vont faire un beau parcours... non pas trop, j'espère qu'ils vont être éliminés vite pour pouvoir vite revenir avec nous», a-t-il lancé en rigolant.