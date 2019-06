Immersions intimistes

Une quinzaine d’artistes offriront quatre concerts de musique de chambre intimiste les 17, 19, 21 et 22 juin, dans deux lieux patrimoniaux de Québec.

Les Escapades musicales de la Cité, qui ont vu le jour en 2017, sont de retour pour une troisième édition, intitulée Vibrances.

Ces prestations proposent une expérience au caractère unique qui mise sur le contact humain, la proximité avec les interprètes et le sentiment d’appartenance entre le public et les artistes.

Cette série offerte par des musiciens de l’Orchestre symphonique de Québec et des Violons du Roy investira l’église grecque orthodoxe de l’Annonciation (17, 19 et 21 juin), et la chapelle du Monastère des Ursulines (22 juin).

Des concerts en trio, en quatuor, en quintette et en petite formation présentés dans des lieux intimes et patrimoniaux.

Le 17 juin, les violonistes Benoit Cormier et Véronique Vychytil, l’alto Mary-Kathryn Stevens-Toffin et le violoncelliste Blair Lofgren interpréteront, lors d’un concert appelé Fondation, Two Sketches on French Canadian Airs (E. Macmillan), le Quatuor à cordes opus 20 no 6 (Haydn) et le Quatuor à cordes opus 59 no 3 de Beethoven.

Profondeur, le 19 juin, mettra en vedette les œuvres Bass Trip pour contrebasse solo (Vasks), la Sonate pour deux violons opus 56 (Prokofiev) et le Quintette à cordes opus 77 (Dvorak), interprété par un quintette contrebasse et violons.

Le troisième spectacle, intitulé Variations, présenté le 21 juin à l’église grecque orthodoxe de l’Annonciation, dotée d’une acoustique exceptionnelle, sera constitué des pièces Variations sur un thème russe pour quatuor à cordes (Rimsky-Korsakov), Suite pour violoncelle seul (Britten) et le Sextuor à cordes opus 70 Souvenir de Florence (Tchaikovsky).

La soprano Hélène Guilmette

Le spectacle du 22 juin, intitulé Passion, mettra en vedette l’octuor de violoncelles Élément 8 et la soprano Hélène Guilmette, dans un programme de musique sud-américaine et espagnole, avec des œuvres de Villa-Lobos, Rodrigo, Piazzolla et autres.

Ce concert de clôture est présenté dans la chapelle du Monastère des Ursulines, lieu qui, jusqu’à tout récemment, était inaccessible au grand public.

Le groupe de musiciens est constitué des violonistes Anne-Sophie Paquet, Benoît Cormier, Véronique Vychytil, des altos Mary-Kathryn Stevens-Toffin, Keith Hamm, altiste solo du Canadian Opera Company Orchestra, des violoncellistes Blair Lofgren et Julie Hereish et du contrebassiste Étienne Lépine-Lafrance.

Les billets pour ces spectacles, tous présentés à 19 h, sont en vente au prix de 30 $ par concert et de 15 $ pour les étudiants.

On peut aussi se procurer des passeports qui donnent accès aux quatre concerts au prix de 90 $, et un tarif étudiant de 50 $. On peut les acheter sur le site lepointdevente.com.