King Melrose à la fête du Canada

King Melrose sera le point culminant des festivités de la fête du Canada, le 1er juillet, sur les plaines d’Abraham.

L’auteur, compositeur et interprète se produira à 20 h, au Kiosque Edwin-Bélanger, avant le traditionnel spectacle de feux d’artifice qui conclura, à 22 h dans le secteur de la terrasse Dufferin, cette journée de festivités.

King Melrose pigera dans son répertoire et profitera peut-être de cette occasion pour faire quelques nouvelles chansons que l’on retrouvera sur son troisième opus, qui sera lancé d’ici la fin de l’année 2019.

Les festivités entourant le 152e anniversaire du Canada, comme par les années passées, seront très familiales et aussi gratuites.

Quatre scènes pour la famille seront aménagées dans le secteur du Kiosque Edwin-Bélanger, où 13 spectacles seront présentés entre 12 h 30 et 16 h.

Les enfants pourront assister aux spectacles Chante avec Caillou, Le Défi parfait d’Atchoum et Abeille Beausoleil et les 4 saisons. Naomie Turcotte, qui a participé à l’émission La Voix Junior, offrira une prestation. Il y aura aussi du cirque, du théâtre et toutes sortes d’activités.

Amuseurs publics et jeux

On retrouvera des amuseurs publics, des jeux gonflables, une mini-ferme avec des tours de poneys et des ateliers de bricolage, de « Slime » et de maquillage.

Il sera aussi possible de monter sur un vélo qui fabrique des bulles en pédalant, de rencontrer Caillou et ses amis et de visiter le char allégorique Capitaine Canaille.

Les sœurs Dufour-Lapointe, médaillées olympiques, seront sur place, entre midi et 17 h pour une séance d’autographes et de photos et pour rencontrer les gens.

Une zone du monde sera aménagée, sur les Plaines, avec des activités organisées par des organismes qui accompagnent les immigrants dans leur intégration.

« Un des objectifs recherchés était de mettre en valeur les autres communautés. C’était quelque chose qui était présent dans le passé, mais pas autant que cette année », a fait remarquer Louise Harvey, directrice artistique de Productions Logico, qui a obtenu le mandat d’organiser cette journée de festivités.

Il y aura un volet plus protocolaire avec une messe spéciale, à 10 h, à la basilique-cathédrale Notre-Dame de Québec, et le lever du drapeau, à 11 h 40 sur la terrasse Dufferin, par les soldats du 2e bataillon du Royal 22e Régiment.

La distribution du traditionnel gâteau du Château Frontenac suivra jusqu’à 14 h.

► Toute la programmation est en ligne à feteducanadaquebec.ca.