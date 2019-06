La détresse des sinistrés à Sainte-Marthe-sur-le-Lac

Au lendemain de l’incident qui s’est produit à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, quand un homme en détresse a foncé avec son véhicule dans le centre communautaire, les questions concernant l’aide psychologique sont nombreuses.

Les autorités du CISSS des Laurentides ont fait le point et rappellent qu’elles sont là pour aider les sinistrés.

Le CISSS travaille de concert avec le ministère de la Sécurité publique et la Croix-Rouge. «On valide leur état émotif, on les supporte et on les oriente vers nos services s’il y a lieu, s’il y a une grande vulnérabilité», explique Sandra Cormier, responsable des urgences psychosociales au CISSS des Laurentides.

Suivi personnalisé, coups de fil ou visites à domicile, le CISSS fait tout en son pouvoir pour s’assurer que les personnes plus à risque ont l’aide dont elles ont besoin.

L’événement survenu mercredi soir a pris par surprise l’équipe du CISSS des Laurentides.

«Ça nous étonne, événement peu présent dans ces situations. Cependant, on sait qu’une fois l’état d’urgence passé, la détresse est beaucoup plus présente depuis un certain temps chez nos citoyens», de dire Mme Cormier.

***Les sinistrés qui ont besoin d’aide peuvent joindre l’équipe de soutien psychosocial en composant le 811