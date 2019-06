La fidélité, ça se mesure comment?

Je suis en couple depuis 25 ans et nous avons deux enfants, qui font ma joie et mon bonheur. Après avoir quitté mon travail de secrétaire pour passer dix ans à la maison pour m’occuper des enfants, j’ai repris un travail de secrétariat à mi-temps pour une petite entreprise située pas très loin de chez nous.

Ce retour au travail m’a permis de retrouver une certaine autonomie qui me manquait un peu, car veut veut pas, une femme à la maison qui vit en banlieue, ça perd contact avec le vrai monde. J’ai un mari qui a toujours été très flirt avec les femmes et qui aime les complimenter. Ça ne m’a jamais blessée qu’il complimente une femme devant moi, mais avec le temps, sa façon de regarder les femmes qui lui plaisent, de plus en plus jeunes d’ailleurs, me fait un drôle d’effet. Comme si je me sentais dévalorisée à chaque fois.

Il faut dire que mes deux grossesses et ma vie sédentaire auprès des enfants m’ont fait prendre des rondeurs. Des rondeurs qu’il trouvait belles au début, mais qu’il me reproche maintenant. Il ne me le dit pas directement, mais par des allusions du genre « Dire que tu étais mince comme unetelle autrefois ! Les temps changent hein ! », quand il croise une belle femme.

Depuis un an, il ne rentre plus le soir sans aller prendre un apéro au pub avec ses collègues. Et en rentrant, il me décrit en long, en large et en détail, les belles filles qu’il a croisées. Le peu de confiance en moi que j’avais s’est évanoui depuis longtemps. Et comme je crains qu’il me trompe, que je sais ne pas être physiquement à la hauteur de la femme qu’il souhaiterait avoir dans son lit, je me tais et je fais semblant que ça ne me touche pas. Comme notre vie sexuelle est au point mort depuis un moment, ma sœur qui le regarde aller est certaine qu’il me trompe déjà. Même si je ne veux pas la croire, le doute s’est installé en moi. Suis-je naïve ou trop compréhensive avec lui ? Je l’aime et je ne veux pas le perdre.

Lison

Naïve, je ne saurais dire, mais trop compréhensive, ça oui, et surtout dominée par un homme qui manque de la plus élémentaire délicatesse à votre endroit. Ne rien dire fait de vous une victime consentante. Et croyez-moi, ne pas réagir ne vous met aucunement à l’abri d’une tricherie de sa part.

Peu importe ce qu’il a fait ou pas, il est de première importance que vous repreniez votre place dans le couple et que vous lui fassiez savoir qu’il vous blesse quand il vous décrit les femmes qu’il croise, et encore plus quand il vous compare négativement à ces dernières. Vous faire respecter par cet homme ne pourra que vous hausser dans son estime, en plus de hausser votre niveau­­­ d’estime de vous-même.