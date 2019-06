Pièces automobiles: LKQ inaugure un vaste entrepôt à Lévis de 5,5 M$

Le fournisseur de pièces automobiles LKQ Pintendre a inauguré jeudi soir à Lévis un nouvel entrepôt de 40 000 pieds carrés qui a nécessité un investissement de 5,5 M$.

Selon le directeur général de LKQ Pintendre, Steve Labbé, les nouvelles installations permettront de minimiser les délais de livraison puisque la succursale de Lévis n’aura plus à se réapprovisionner auprès des succursales de la région de Montréal.

Le nouvel entrepôt a été conçu pour soutenir la croissance de la succursale de Lévis pour les cinq à dix prochaines années, estime M. Labbé.

«Avant, nous avions un petit entrepôt de 9 000 pieds carrés. On se réapprovisionnait toutes les nuits auprès de notre entrepôt-mère, à Montréal. Cela occasionnait plus de délais. Maintenant, si un client appelle le matin, on est capable de lui livrer la pièce l’après-midi, alors qu’avant, ça pouvait aller au lendemain. On améliore beaucoup notre rapidité d’exécution pour livrer les pièces chez les clients», a exprimé M. Labbé.

Cet entrepôt permettra donc d’améliorer considérablement la disponibilité et la qualité des produits qui nécessiteront beaucoup moins de manipulation.

Le nouveau bâtiment permet également à l’entreprise d’entreposer des pièces de plus grandes dimensions.

«On voulait augmenter notre capacité d’entreposage pour les moteurs et les transmissions recyclés qui occuperont 25% de l’espace contre 75% pour les pièces neuves», a ajouté M. Labbé.