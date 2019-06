Poussée victorieuse des Twins

Grâce à une production de neuf points en fin de match, jeudi après-midi, à Minneapolis, les Twins du Minnesota l’ont emporté 10 à 5 face aux Mariners de Seattle.

Alors que le pointage était de 1 à 1 après cinq manches et demie, l’équipe locale a pris les choses en main en fin de sixième avec une poussée de six points. Max Kepler et Nelson Cruz ont chacun produit deux points à l’aide de simples. Cruz avait d’ailleurs ouvert la marque en troisième manche avec une longue balle en solo.

Les Twins ont poursuivi sur leur lancée en septième manche en ajoutant trois points, dont deux grâce au 15e circuit de la saison de C.J. Cron.

Le releveur Ryne Harper (2-0) a obtenu la victoire tandis que Brandon Brennan (2-6) a encaissé la défaite.

Photo AFP

Et de sept pour les Braves

À Atlanta, les Braves ont obtenu un septième gain consécutif en disposant des Pirates de Pittsburgh par la marque de 6 à 5.

C’est une poussée de cinq points en cinquième manche qui a permis à l’équipe locale de l’emporter. Le point gagnant a été produit par Matt Joyce, à l’aide d’un roulant. Ozzie Albies a profité de l’occasion pour croiser le marbre.

Albies et Freddie Freeman ont chacun produit deux points pour les vainqueurs.

Julio Teheran (5-4) a signé la victoire après avoir alloué deux points, trois coups sûrs et trois buts sur balles en six manches. Il a également retiré six frappeurs au bâton. Luke Jackson a quant à lui assurer son 10e sauvetage de la saison.

La défaite a été portée à la fiche de Joe Musgrove (4-7), qui a concédé six points, neuf coups sûrs et deux buts sur balles en quatre manches.