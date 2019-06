Ryan O’Reilly pourrait écrire une page d’histoire

Dernier gagnant du trophée Conn-Smythe, remis au joueur le plus utile des séries éliminatoires, Ryan O’Reilly pourrait écrire une nouvelle page d’histoire lors du gala de remise des trophées de la LNH, le mercredi 19 juin.

En effet, le natif de Clinton en Ontario pourrait devenir le premier joueur de l’histoire de la Ligue nationale de hockey à remporter les trophées Frank J. Selke, remis à l’attaquant s’étant le plus illustré en zone défensive, et Lady Byng, décerné au joueur le plus gentilhomme au cours de la même saison.

Deux trophées à sa portée

O’Reilly est en nomination pour le «Selke», notamment en raison de ses prouesses dans le cercle des mises en jeu, lui qui a remporté 56,9 % de ses face à face, en plus de terminer la saison avec un différentiel de +22.

Il fait face au Québécois Patrice Bergeron, des Bruins de Boston, et à l’attaquant Mark Stone, des Golden Knights de Las Vegas.

En ce qui a trait au trophée Lady Byng, celui qui a égalé un record de Wayne Gretzky en marquant dans un quatrième match de suite en finale de la Coupe Stanley présente une solide candidature, alors qu’il n’a récolté que 12 minutes de punition, tout en maintenant un excellent niveau de jeu, comme en témoignent ses 77 points.

Il est en compétition avec l’attaquant des Flames Sean Monahan et avec le capitaine des Panthers, Aleksander Barkov, dans cette catégorie.