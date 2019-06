Saskia Thuot revient pour la première fois sur sa séparation

Saskia Thuot et Pierre-Alexandre Fortin se sont confiés entre les pages du magazine 7 Jours pour la première fois sur leur séparation amoureuse.

L'animatrice s'est prononcée sur sa rupture avec le comédien Pierre-Alexandre Fortin dans une entrevue exclusive menée par Marie-Claude Savard. Les deux formaient un couple de 2001 à 2015 et avaient annoncé leur séparation publiquement sur Facebook .

Sébastien St-Jean / Agence QMI

La rupture fut calme et douce comme le décrit Saskia. «Se séparer sans se chicaner et en douceur, c'est possible», a-t-elle dit dans une publication Facebook quatre ans auparavant. Autrement dit, ils ne se sont pas laissés dans le drame et la chicane.

«C'était un commun accord sans infidélité, sans tromperie et sans mensonges», a-t-il ajouté à l'entretien fait dans le magazine hebdomadaire.

Une relation harmonieuse

Les deux adultes sont en bons termes, et même qu'ils concilient très bien la vie familiale et de travail malgré la situation quelque peu ardue de temps à autre. Les deux familles continuent de se voir.

«Ma sœur et Saskia continuent de se voir et c'est normal», raconte Pierre-Alexandre. Saskia rajoute : «On a été ensemble presque le tiers de notre vie. Avec les enfants, nous sommes une famille pour le reste de nos jours. Tant mieux si on est capables de trouver un moyen de communiquer adéquatement. Il y a des moments où ça accroche. Dernièrement, on a eu une discussion où j'ai raccroché, car je n'étais pas d'accord. J'étais triste, mais on finit toujours par se rattraper.»

FRÉDÉRICK AUCLAIR/AGENCE QMI

L'ancien couple s'entend pour dire que le temps fait bien les choses.

«Elle ne peut pas me tomber sur les nerfs, je ne la vois plus tous les jours!» dit Pierre-Alexandre en riant. «C'est vrai que le temps et la distance aident à nous calmer et à faire la transition vers autre chose. C'est peut-être cliché de dire ça, mais il reste que le temps arrange véritablement les choses.»

