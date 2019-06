Un développement immobilier de 100M$

Joint par Le Journal, M. Glackmeyer affirme qu’il est propriétaire du site de 164 974 mètres carrés depuis 2005. Il veut maintenant finaliser ses démarches en collaboration avec la municipalité pour démarrer les travaux « le plus tôt possible ».

Selon des documents publics, on peut notamment lire qu’il songe à installer des luminaires à l’énergie solaire dans les rues et que chaque terrain sera aménagé avec des équipements de rétention des eaux pluviales.

« C’est un projet qui sera accessible pour les jeunes couples avec de grands terrains. On veut faire quelque chose d’exemplaire. On veut un développement plus écologique », avance M. Glackmeyer, qui travaille aussi comme courtier immobilier. « Pour le moment, je suis toujours en discussions avec la Ville. J’ai récemment mandaté un lobbyiste », poursuit-il.

L’entreprise Les Contemporains Val-Bélair projette pour ce site, qui est situé à l’intérieur du bassin versant de la rivière Saint-Charles, la construction d’environ 105 maisons unifamiliales, 30 maisons en rangée et des jumelées ainsi qu’une garderie et un parc. Selon les plans du développeur, environ 40 % des espaces verts seraient conservés.

« Nous souhaitons maximiser la création d’espaces verts, de parcs publics et de réseaux piétonniers et cyclables, de manière à créer un environnement paysager de qualité propice aux déplacements pédestre et cycliste. L’architecture des bâtiments devra par ailleurs mettre en valeur le bon goût et l’usage de matériaux durables », faisait alors valoir le promoteur.