«Une question de temps»

PEBBLE BEACH, Californie - Rickie Fowler garde la foi. Il sait que les dieux du golf ne l’ont pas oublié. Du moins, il l’espère.

L’Américain de 30 ans fait malheureusement partie de cette longue liste de golfeurs émérites sans titre majeur en carrière. En fait, depuis que Sergio Garcia a remporté le veston vert à Augusta en 2017, il figure tout au sommet de la liste.

Longtemps reconnu comme un joueur sous-estimé, il ne s’en fait pas. Le champion du Players en 2015 sait que son tour viendra... Après tout, Phil Mickelson a gagné le sien, le Tournoi des Maîtres 2004, pour la première fois à 33 ans.

« Plusieurs grands joueurs n’ont pas encore gagné de majeur. Je ne pense pas vraiment à ça et ce n’est pas une distraction. Je sais que lorsque mon heure aura sonné, ça viendra.

« Je me suis placé dans des positions où j’ai pu avoir des chances de gagner, a-t-il ajouté à propos de ses huit tops 5 depuis 2011.

« Je ne mettrais pas ma vie sur la ligne en redéfinissant ma carrière sur un majeur. C’est certain que je souhaiterais en gagner un ou plusieurs. Mais ça ne changerait pas ma personnalité. Je vais continuer à travailler fort et me placer en position enviable dans la course. »

18e trou décisif

Rickie croyait bien tenir une occasion en or au Tournoi des Maîtres 2018. Il était dans la course jusqu’au 18e. Patrick Reed l’a devancé d’un coup au terme d’un après-midi haut en couleur au tableau principal.

Toutefois, il estime que le Championnat de la PGA 2014 à Valhalla lui a glissé entre les doigts. Installé au troisième rang à deux coups de Rory McIlroy après 54 trous, il n’avait pu effectuer le travail en raison d’un boguey tard en ronde finale tandis qu’il était le meneur. McIlroy l’avait doublé en route vers son quatrième sacre du Grand Chelem.

« Un seul mauvais élan sur la normale 3 au 14e. C’était ma plus belle occasion en carrière. Rory avait bien joué pour gagner. Je peux dire que je n’ai pas gaspillé inutilement une chance. »

Fiche impressionnante

Le golfeur aux cinq victoires sur le circuit de la PGA se plaît lorsqu’il lutte pour la tête en ronde finale d’un grand tournoi. Il veut toutefois savourer la victoire une fois pour toutes plutôt que l’amertume de la défaite.

Trois fois, il a terminé au second échelon à ses 38 présences en tournoi du Grand Chelem. Et il faut ajouter à ce palmarès cinq tops 5.

« Il faut aller chercher une victoire, car j’ai trop souvent encaissé des défaites où la situation aurait pu terminer différemment », a-t-il souligné cette semaine à Pebble Beach.

En 2014, il avait d’ailleurs terminé dans le top 5 lors des quatre tournois majeurs de la saison.

Il avait pris le second rang au US Open à Pinehurst, en plus de l’Omnium britannique au Royal Liverpool.

Cette année-là, il avait compilé une fiche de -32 lors des quatre tournois sans toucher au cochon graissé. « Ça ne te donne pas un titre. Ça indique que j’ai bien joué et que je dois terminer le boulot sur 72 trous. »

Sa patience sera un jour récompensée.