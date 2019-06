Une série de vols survient sur Frank-Carrel

Au moins trois vols sont survenus dans les dernières semaines dans des commerces de la rue Frank-Carrel, dont le plus récent dans la nuit de mercredi à jeudi chez le manufacturier de portes et fenêtres Futura.

L’évènement est survenu peu après 3h du matin, mais le propriétaire n’a été avisé qu’en début de journée, puisque le système d’alarme ne s’est jamais déclenché. Selon Pierre Gaulin, il avait à faire à des «professionnels». «C’était deux gars cagoulés. Ils ont coupé les fils [du système d’alarme] tout le tour de la bâtisse. Ils ont déjoué le système puisqu’il était encore en fonction quand mon contremaitre est rentré à 6h du matin», raconte-t-il.

La douzaine de caméras de surveillance a toutefois permis de voir qu’ils sont restés près d’une heure à l’intérieur du commerce. «On les voit dans ma salle de conférence, où se trouve mon serveur, essayer de débrancher les caméras», ajoute-t-il.

Finalement, les deux individus ont pris la poudre d’escampette avec «quelques milliers» de dollars. Aucun matériel n’a été volé. «Je ne comprends pas pourquoi ils sont venus nous défoncer. On vend des portes et fenêtres et la plupart des clients paient avec des cartes», s’interroge M. Gaulin.

Photo courtoisie

Saccage

Selon le propriétaire, les voleurs ont «tout saccagé» les bureaux administratifs de l’entreprise. « On les voit rentrer dans chaque bureau, fermer les stores et tout virer à l’envers!» lance-t-il.

M. Gaulin n’a pas encore évalué l’ampleur des dommages faits à son commerce.

Deux autres vols sont survenus chez TSO Ordinateurs et près d’un local appartenant à l’entreprise Valro, respectivement les 26 et 19 mai dernier.

Les propriétaires de ces deux entreprises, également situés sur la rue Frank-Carrel, estiment la valeur des vols à moins de 3000$.

Dans le premier cas, un seul individu a pénétré dans le commerce d’informatique, pour finalement repartir avec des cartes graphiques.

Le deuxième vol est survenu dans une remorque, qui était stationnée devant le local, alors que des outils ont été volés. Dans ce cas, les caméras de surveillance n’ont pas permis de capter le modus operandi des malfrats.

De son côté, le Service de police de Québec affirme que ces vols sont pour le moment traités de façon distincte. Des enquêtes sont en cours. «Est-ce qu’avec l’enquête, nous serons en mesure de lier les dossiers? C’est ce que l’enquête va déterminer», indique le porte-parole David Poitras.

À l’heure actuelle, aucune arrestation n’a été effectuée en lien avec ces vols.

Toute information en lien avec ces évènements peut être transmise de façon confidentielle au 418-641-AGIR.