15 idées pour papa cuisinier

Pour tous les pères qui considèrent la cuisine comme un terrain de jeux où ils développent leurs talents de chef, voici 15 accessoires qui nourriront l’épicurien en eux.

Saveurs injectées

En injectant une délicieuse marinade dans la chair d’une volaille ou d’une pièce de viande, les saveurs éclatent et la texture s’attendrit. Il suffit ­d’utiliser cette seringue à marinade en acier inoxydable de Napoléon, dotée d’une fenêtre graduée, de deux aiguilles interchangeables, d’un étui et d’une brosse de nettoyage.

Chic tablier

Tablier en cuir véritable qui, en plus d’éviter de salir ses vêtements, offre diverses pochettes pour garder quelques accessoires de cuisine à la portée de la main.

Fou des huîtres

Cet ensemble Ricardo pour déguster les huîtres compte un porte-huître muni d’un revêtement antidérapant et d’un protecteur pour les doigts, un couteau robuste avec une lame biseautée, quatre fourchettes en acier inoxydable, deux ramequins à condiments en porcelaine et un guide pratique incluant recettes et astuces. Le tout proposé dans une belle boîte, parfaite pour offrir en cadeau.

Poêle en fonte

Les poêles en fonte émaillée Le Creuset sont essentielles pour la cuisson au four comme sur la cuisinière. La patine naturelle qui se développe sur son émail intérieur au fil du temps est idéale pour saisir et frire des aliments. De plus, elles possèdent deux becs verseurs antigouttes. Plusieurs couleurs offertes.

lecreuset.ca

À partir de 215 $

Lait moussé

Papa arborera une belle moustache blanche après avoir utilisé ce mousseur électrique Cafe Cito II, pour concocter son cappuccino ou son latté matinal avec du lait chaud ou froid fraîchement moussé.

Couteaux pour carnivores

Ensemble de six couteaux à steak dévoilant un chic manche en bois naturel de Laguiole, pour combler la panse d’un père carnivore.

Thermomètre intelligent

Le cuisinier en quête de la cuisson ­parfaite craquera pour ce thermomètre Meater. Il s’agit d’une petite sonde rechargeable à insérer dans la viande, qui est liée sans fil à une ­application mobile affichant toutes les informations relatives à la cuisson sur votre téléphone intelligent.

Four pour pizzaiolo

Le Pizzaiolo est le premier four de ­comptoir pouvant atteindre 750 °F/400 °C et reproduisant la ­cuisson sur feu de bois en deux minutes. Un incontournable pour les amateurs de pizzas, qu’elles soient de type new-yorkaise, mince et croustillante, surgelée, etc.

Autocuiseur multifonctionnel

Cet autocuiseur Instant Pot (6 pintes) multiplie les fonctions. Utilisez-le comme autocuiseur, mijoteuse, ­cuiseur à riz, emballeur sous vide, cuiseur à la vapeur, réchaud, yaourtière et plus ­encore. Il est programmable, ­enregistre vos préférences, accélère la cuisson et offre une foule de possibilités.

Robot pour tout

Ce mini robot culinaire KitchenAid (3,5 tasses) fait partie de la série limitée Reine de cœur, soulignant les 100 ans de l’entreprise. ­Fonctionnant à deux vitesses, il est léger, ses outils se rangent facilement dans le bol, on peut y incorporer doucement les liquides et il est doté d’un range-cordon, d’une poignée, ainsi que d’un bec verseur.

Planche à découper

Elle a fière allure cette planche à découper en bois d’acacia Thinkkitchen avec ses pieds en acier inoxydable maximisant sa stabilité. Bien entretenue, vous l’utiliserez pendant des années.

Coupe-pizza traditionnel

Quelle belle pièce, ce coupe-pizza Ricardo en bois d’acacia ! Il permet de partager une pizza en ­plusieurs pointes, selon la façon traditionnelle italienne, en suivant ­simplement le mouvement de bascule effectué par sa lame arrondie en acier inoxydable.

Cafés spécialisés

Le barista en herbe créera un espresso, un ­cappuccino, un américano et un ­latté ­authentiques ou personnalisés avec La ­Specialista de Delonghi. Fonctions innovantes, mise en marche rapide, nettoyage facile, ­mousseur à lait sophistiqué et remplissage ­intelligent ne sont que quelques-uns des­ ­attraits de cette machine à café.

La cocotte du chef

L’amateur de cuisson lente appréciera la cocotte du chef en fonte émaillée Le Creuset. Ses côtés inclinés rendent le brassage plus efficace, maintenant un mouvement continu même après la fermeture du couvercle. Ses poignées en boucle offrent une prise ferme. Plusieurs formats et couleurs disponibles.

lecreuset.ca

À partir de 300 $

Gril d’intérieur sans fumée

Ce gril d’intérieur électrique Thinkkitchen permet de cuisiner des grillades... dans la cuisine. ­Pratique lorsqu’on ne possède pas de barbecue ! Il présente une grande surface de ­cuisson, un bouton de réglage de la ­température, une poignée toujours froide au ­toucher, ainsi qu’un bac ­d’égouttage qu’il suffit de remplir d’eau pour éliminer la fumée.