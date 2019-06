RUEL, Florence Clouet



À l'Hôpital l'Enfant-Jésus, le 4 juin 2019, à l'âge de 92 ans, est décédée dame Florence Clouet, épouse de feu monsieur Guy Ruel, fille de feu dame Alma Bouchard et de feu monsieur Raymond Clouet (en deuxièmes noces feu Gertrude Loiselle). Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera à lade 13 h à 15 h 30.Elle laisse dans le deuil son fils Yves Ruel (Aline Poirier); ses petits-enfants: Isabelle (Charles Maheu) et Vincent; ses frères et sœurs: feu Lionel (Suzanne Bertrand), feu Liliane (feu Lucien Cadorette), Jean-Claude, Gabrielle (Paul Albert), feu Jean-Paul, Jacques (Madeleine Corriveau), feu Gilles et Sophie; ainsi que ses neveux, nièces, nombreux parents et ami(e)s dont spécialement Léna Thibault, Diane Grégoire et Danielle Lainée (Marcel Dancause) pour leur contribution significative. La famille tient à remercier le personnel de l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués ainsi que Dre Mélanie Fortin et Dre Vicky Plante pour leur soutien et leur écoute. Vos témoignages de sympathie seront appréciés par un don à la Fondation du CHU de Québec (Unité de soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus), 10, rue de l'Espinay, Québec (Qc) G1L 3L5, tél. : 418 525-4385.