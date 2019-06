47 000$ pour le Fonds Rouge et Or

La 31e Classique de golf Rouge et Or et la 6e Randonnée à vélo Rouge et Or ont eu lieu conjointement le 30 mai dernier au Club de golf le Grand Portneuf, sous la présidence d’honneur de M. Nicolas Audet-Roux, de RBC Banque privée, et de M. Marc Corriveau, d’ABB. Plus de 200 membres de la communauté d’affaires, dont 120 golfeurs et 80 cyclistes s’y sont réunis pour participer à cet événement visant à contribuer au Fonds de bourses des étudiants athlètes du Programme Rouge et Or. En plus de permettre un soutien financier aux athlètes, les sommes recueillies appuient le développement des clubs Rouge et Or.