BLANCHET, Bertrand

À son domicile de Saint-Adalbert, le 10 juin 2019, à l'âge de 65 ans est décédé monsieur Bertrand Blanchet. Il était le fils de madame Adrienne Pelletier et de feu monsieur Yvon Blanchet; le frère de Ginette (feu Michel Paquet), feu Gilles (Claudette Chouinard), Raynald (Karren Oakes), Diane (Robert St-Pierre), Michelle (Claude Boutin), Clermont et Lucie (Jocelyn Bélanger). Outre sa mère et sa famille, sont aussi affectés pas son départ, son neveu et filleul Bryan Blanchet (Marie-Eve Audet), ses autres neveux et nièces, ses cousins et cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Centre de prévention du suicide, 1310, 1re avenue Québec (Qc), G1L 3L1. Selon son désir, il n'y aura pas de rencontre au salon ni de service religieux. Un moment de recueillement et de prière aura lieu dans l'intimité de sa famille lors de l'inhumation de ses cendres au cimetière paroissial de Saint-Adalbert. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire