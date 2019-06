Céline choisit Québec afin de préparer sa tournée

Céline Dion fera comme Paul McCartney. Le Journal a appris en primeur que la chanteuse s’installera plusieurs jours à Québec avant la première mondiale de son nouveau spectacle le 18 septembre, puisque c’est au Centre Vidéotron que se dérouleront les répétitions du Courage World Tour.

Selon nos informations, l’équipe de production débarquera à Québec près de deux semaines avant le début de la tournée, dont les trois premières représentations auront lieu au Centre Vidéotron, les 18, 20 et 21 septembre, avant six autres spectacles à Montréal.

Photo d’archives, Le Journal

Une fois l’équipe technique installée et la scène montée à l’amphithéâtre, Céline Dion débarquera à son tour, quelques jours plus tard, pour entamer les répétitions. La chanteuse devrait passer environ une semaine à Québec, nous dit une source bien informée.

Il n’a pas été possible de connaître les dates exactes de l’arrivée de l’équipe, mais selon l’horaire du Centre Vidéotron, la production a le champ libre après le spectacle du groupe Our Lady Peace, le 1er septembre.

Photo d’archives, Annie T. Roussel

Du côté de l’équipe de Céline Dion, on nous a répondu qu’il était trop tôt pour confirmer le lieu des répétitions. Céline Dion n’est pas la première à choisir l’amphithéâtre pour lancer sa tournée mondiale et mettre au monde un nouveau concert.

On se rappelle qu’en septembre dernier, Paul McCartney avait répété son spectacle Freshen Up entre les murs du Centre Vidéotron pendant une semaine.

Photo d’archives, Le Journal

Retrouvailles

Cette longue présence à Québec sera sans doute un autre moment marquant de l’histoire d’amour entre la chanteuse et la capitale nationale. Céline Dion retrouvera Québec trois ans après son dernier passage, où elle s’est produite cinq soirs à guichets fermés, entre les 20 et 27 août 2016.

Photo d’archives, Le Journal

Toutefois, la star n’avait pas logé à Québec durant cette série de concerts, préférant les allers-retours à Montréal. Elle avait loué une maison à Saint-Mathieu-de-Beloeil. D’ailleurs, Céline Dion avait révélé, lors de l’annonce de la nouvelle tournée, qu’elle passerait trois mois à Montréal cet été.

Nouveau matériel

Pour l’instant, bien peu de détails ont coulé concernant le nouveau spectacle avec lequel elle offrira sa première tournée nord-américaine en 10 ans. La chanteuse, qui a tourné la page le 8 juin sur sa résidence de 16 ans à Las Vegas, donnera plus de 60 spectacles en Amérique du Nord d’ici le printemps 2020. Les préparatifs pour le Courage World Tour débuteront après un concert extérieur unique le 5 juillet prochain, au Hyde Park de Londres.

On peut certainement s’attendre à y entendre du nouveau matériel, puisque Céline Dion lancera, en novembre, l’album Courage, son 12e album anglophone en carrière. La chanteuse Sia compte au nombre des collaborateurs.

Elle a d’ailleurs chanté le premier extrait, une pièce électro pop intitulée Flying On My Own, lors de ses deux derniers concerts au Colosseum.

► Céline Dion sera en spectacle au Centre Vidéotron les 18, 20 et 21 septembre. Elle sera au Centre Bell les 26, 27 et 30 septembre et les 1er, 4 et 5 octobre.

Les détails de sa tournée

Pour la première fois en 10 ans, Céline Dion visitera une cinquantaine de villes nord-américaines, dont Buffalo, Toronto, Winnipeg, Boston, Nashville, Miami et Washington.

Des dates sont prévues jusqu’en avril 2020.

Elle donnera neuf représentations au Québec : trois à Québec, six à Montréal.

On devrait y entendre de nouvelles chansons de l’album à venir cet automne, dont Flying On My Own, dévoilée la semaine dernière à Las Vegas.

Ils ont aussi répété ici

Paul McCartney

En septembre 2018, l’ex-Beatles s’est installé une semaine au Centre Vidéotron pour préparer le spectacle de la tournée Freshen Up. Des fans s’étaient massés chaque jour aux abords de l’amphithéâtre pour le saluer lors de ses entrées et sorties.

Le Cirque du Soleil

Le défunt Colisée Pepsi s’est transformé en quartier général du Cirque du Soleil à l’hiver 2018, où 120 artistes, entraîneurs et techniciens avaient peaufiné le spectacle d’aréna Corteo pendant cinq semaines.

Victoria’s Secret

En 2017, une partie de l’équipe de Victoria’s Secret avait répété pendant deux semaines le grand défilé qui s’était déroulé à Shanghaï, la même année.

David Bowie

Le chanteur regretté avait choisi de faire les répétitions de ses nouvelles tournées deux fois plutôt qu’une, en juillet 1983 et mars 1990.

The Who

Le groupe avait loué le Pavillon de la Jeunesse durant quelques jours en 2017, en vue de son spectacle lors de la 50e édition du Festival d’été.

Peter Gabriel

Ami de Robert Lepage, Peter Gabriel avait répété un spectacle chez nous en 2002, offrant même une répétition générale au public, devant 1000 fans. Il avait aussi répété à la Caserne, rue Dalhousie, en 2012.