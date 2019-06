Cinq cadeaux pour la fête des Pères!

Je me répète probablement chaque année. Qu’importe. C’est toujours aussi pertinent et significatif : si je vous parle de vin aujourd’hui, c’est en grande partie grâce à mon papa.

Il m’a initié aux crus des quatre coins de la planète ainsi qu’aux bouteilles qui font vibrer et marquent l’esprit. Il m’a aussi appris l’humilité de même que l’importance de respecter le travail du vigneron. Comme pour les humains, les vins ne naissent pas tous égaux, mais ils ont chacun une histoire à raconter qui mérite d’être écoutée.

Que vous ayez encore la chance de l’avoir avec vous ou non, ce dimanche, ouvrez-lui une belle bouteille afin de le remercier et lui dire que vous l’aimez. Voici cinq propositions disponibles en SAQ.

Bonne fête des Pères !

Zaphy Cabernet Sauvignon 2018, Mendoza

Photo courtoisie, SAQ

Petite nouveauté que ce cabernet-sauvignon élaboré par Trapiche, maison argentine bien connue des Québécois. Production bio malgré le nombre élevé de bouteilles. Du cabernet bien typé avec des notes de cassis en confiture, de prune et d’épices douces. On sent une belle concentration dans le vin, mais la bouche reste souple et profite d’un bel élan de fraîcheur en finale. Un peu simple, le vin n’en demeure pas moins gourmand et d’une étonnante buvabilité. Le tout proposé à tout petit prix.

Argentine 13,5 % | 2,9 g/l | 11,95 $

★★ | $

Code SAQ : 14023191

Le Rosé du Calvaire 2018, La Cantina, Vallée d’Oka

Photo courtoisie, SAQ

Aussi bon que le 2017, voire meilleur, ce rosé québécois ne cesse d’étonner. Un assemblage surprenant de pinot noir et de chardonnay. Il en ressort un rosé aux teintes légèrement orangées. Un nez bien parfumé d’herbe, de fruits rouges et d’agrumes. La bouche est bien nourrie par un fruit mûr. C’est frais et le vin paraît parfaitement sec en bouche, malgré les quelque 4 g de sucre au compteur. Surveillez aussi la cuvée pinot noir du même producteur.

Québec 12 % | 3,6 g/l | 19,95 $

★★ ½ | $$

Code SAQ : 13835648

Chardonnay 2016, Dom. René Bouvier, Bourgogne

Photo courtoisie, SAQ

Certifié bio depuis 2013, ce domaine familial depuis trois générations continue son petit bonhomme de chemin en nous offrant des vins d’une qualité élevée à prix abordables (étant ici question de la Bourgogne et que tout est devenu atrocement cher là-bas). À l’image de sa cuvée Chapitre Suivant en pinot noir que nous avons souvent encensée, ce chardonnay se veut à la fois élégant et bien typé. Des notes de poire, de fougère, un brin de vanille et une touche de crème. C’est rond, avec de la tension apportée par l’acidité. Beaucoup de plaisir.

France 13 % | 2,1 g/l | 27,50 $

★★★ | $$$

Code SAQ : 13481350

Château d’Ardennes 2011, Graves

Photo courtoisie, SAQ

Un secret bien gardé que les vins de ce domaine à Bordeaux qui n’hésite pas à les relâcher sur le marché qu’après quelques années de cave. Issu d’un millésime classique, ce 2011 est de facture élégante et rassemble pratiquement tous les cépages bordelais : merlot, cabernet-­sauvignon, cabernet franc et petit verdot. Parfaitement à point, il offre une bouche souple et fondue tout en montrant encore un joli fruit et des tanins étoffés. En finale, on devine de jolies tonalités tertiaires d’humus, de fumée, de terre mouillée et de cuir. Impossible de ne pas aimer !

France 13 % | 2 g/l | 34,50 $

★★★ ½ | $$$ ½

Code SAQ : 869933

Signet, Glenmorangie, Scotch

Photo courtoisie, SAQ

Vous avez un papa amateur de whisky et vous souhaitez lui en mettre plein la vue ? Voici une bombe ! Pour autant que vous ayez les moyens (ou en s’y mettant à plusieurs pour partager l’achat de la bouteille), vous aurez droit à un bouquet magistral de marmelade, de fumée, de fleur et de chocolat. Ce single malt a d’ailleurs été élaboré à partir d’une orge baptisée « ­chocolate malt » par l’expert maison Bill Lumsden. Texture visqueuse, impression pleine et finale kilométrique. Du grand art !

Écosse 46 % | n.d. g/l | 297 $

★★★★★ | $$$$$

Code SAQ : 11608185

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.

www.saq.com