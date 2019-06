HALLÉ, Lisette



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 9 juin 2019, à l'âge de 74 ans et 9 mois, est décédée madame Lisette Hallé, épouse de monsieur Normand Pelchat, fille de feu madame Germaine Faucher et de feu monsieur Paul Hallé. Elle demeurait à Lévis (secteur St-Romuald).La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule jeudi 20 juin 2019, de 14h à 17h. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses fils: Michel (Hélène Grenier) et Pierre; ses petits-enfants: Marie-Pier (Jean- François Bélanger), Hugo (Mélanie Renaud); ses arrière-petits-enfants, les petits amours de sa vie: Eliot et Laurent Bélanger, Marie-Soleil, Katarina et Zac Lafrance; ses frères et sœurs: Paul-André (Solange Frenette), Aline (André Anctil), feu Alfred (Claudette Labrie), Denise (Jacques Pichette), Réjeanne (Claude Fortin), feu Pierre (Line Ruel); sa belle-mère Bernadette Clusiault (Raoul Gagné); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Pelchat: Richard, Gaston (Carole Vallerand), Pierrette (Réal Bernatchez), Jocelyne (Roger Boucher), Michel et Hélène (Linda Carrier); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec / Hôtel-Dieu de Québec / recherche sur le cancer, téléphone : 418 525-4385, site web : www.fondationduchudequebec.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.