Deux ans d’amour pour Simon-Olivier Fecteau

Les relations à distance peuvent durer. Parlez-en à Simon-Olivier Fecteau, qui célébrait récemment deux années d’amour avec Edwina Haxhirai, qui habite encore New York. Le réalisateur est allé rejoindre sa dulcinée dans la Grosse Pomme afin de souligner l’occasion.

« On est allés souper dans un restaurant à New York, où l’on allait à nos débuts. C’est un restaurant italien qui s’appelle Vite, dans Queens. Je fais New York–Montréal pas mal souvent, disons », confie-t-il, rencontré sur le tapis rouge de la soirée du Ritz, lors du Grand Prix du week-end dernier.

Ses visites à New York pourraient toutefois devenir moins fréquentes dans les prochains mois. Le réalisateur planche déjà sur le prochain Bye Bye, qu’il pilotera pour une quatrième année consécutive.

« Je prends des notes et j’ai déjà écrit deux ou trois sketches. Honnê­tement, c’est une bonne année pour nous autres. Je ne veux pas être prophète de malheur, mais quand ça va mal dans le monde, c’est que ça va bien pour nous », s’exclame-t-il.