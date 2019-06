Deux rouges juteux pour la fin de semaine

Voici deux rouges qui, par leur fruité mûr et bien expressif, donnent l’impression de croquer dans le vin, d’où cette expression de vin « juteux ». En voici deux actuellement disponibles à la SAQ.

Buvez moins. Buvez mieux.

Vale da Raposa Reserva 2015, Domingos Alves de Sousa,

18,90 $ - Code SAQ 11073758 – 14,5 % - 2,4 g/l

Petite bombe de fruits noirs et de soleil que ce rouge portugais aux saveurs de prune, de figue et de cerise. Structure fondue donnant une bouche où domine la fraîcheur. Surprenant de buvabilité, il ira à merveille avec les grillades au BBQ.

★★ ½ $$

Tarot 2017, Alpha Box & Dice, McLaren Vale, Australie

22,25 $ - Code SAQ 13491081 – 13,5 % - 1,7 g/l

Du grenache qui, par sa couleur rubis clair et éclatante, pourrait se faire prendre pour du pinot noir ou du gamay. Bonne intensité des parfums avec des notes de bonbon, de cerise et de réglisse. La bouche est lisse, avec un fruit croquant, une impression juteuse et de la fraîcheur. Ça se boit comme du petit-lait. À servir assez frais.

★★★ $$

Légende

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.