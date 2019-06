Entre un enfant et un chien, lequel devrait-on choisir?

Ma petite-fille a été mordue par le chien du voisin. Pas aussi gravement que certaines autres personnes l’ont été encore dernièrement, mais assez pour lui donner une bonne frousse et la retenir de sortir dans la cour quand le chien du voisin est dans la sienne. Ma fille et son conjoint qui aiment les chiens puisqu’ils en ont un petit que la petite adore, refusent de porter plainte sous prétexte qu’ils s’entendent bien avec ce voisin et qu’ils ne veulent pas ternir cette relation. Vous ne trouvez pas ça honteux ?

Mamie inquiète

Je partage votre opinion. Plus les gens feront savoir publiquement les assauts commis par les chiens dangereux, moins les autorités pourront nier le danger qu’ils représentent pour la société.